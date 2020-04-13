В Испании за сутки - более 500 умерших от коронавируса
Об этом сообщает El Pais со ссылкой на данные министерство здравоохранения страны.
"Количество погибших от коронавируса за сутки в понедельник утром 517 человек", - говорится в сообщении.
Всего в Испании уже от болезни умерли 17 789 человек.
По данным Минздрава Испании, количество инфицированных составляет 169 496 человек.
В то же время, уже 64 727 человек вылечились от коронавируса.
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Отмечается, что после пика количества умерших за один день 2 апреля (950 человек) цифры смертности от COVID-19 в Испании постепенно идут на убыль.
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