В Южной Корее обнаружили 38 антител, которые нейтрализуют коронавирус

13 апреля, 2020, 13:52

Исследователи из Южной Кореи смогли определить 38 антител, которые способны нейтрализовать коронавирус

Об этом сообщает Центр контроля и профилактики заболеваний при Минздраве Южной Кореи, передает Yonhap .

Как отмечается, положительные свойства этих антител могут быть применены для лечения больных.

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"Все полученные образцы, в том числе 14 из них, обладают сильными, нейтрализующими коронавирус свойствами", - говорится в сообщении.

При этом в ближайшее время будет проведен ряд углубленных тестов, в том числе на лабораторных животных, для подтверждения положительного эффекта выявленных антител.