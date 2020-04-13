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Espreso.tvМирВ Италии от COVID-19 умерло более 20 тыс. человек

В Италии от COVID-19 умерло более 20 тыс. человек


фото: Reuters
Количество летальных случаев вследствие пандемии коронавируса в Италии сейчас составляет 20465 человек

Об этом сообщает ANSA .

Отмечается, что вследствие заражения коронавирусом в Италии умерли 20 465 человек.

Прирост летальных случаев по сравнению с предыдущим днем составляет 566 человек.

Отмечается, что есть положительные признаки, но количество смертей все еще высокое.

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