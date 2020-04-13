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Espreso.tvОбществоВ Китае снова начала расти заболеваемость коронавирусом

В Китае снова начала расти заболеваемость коронавирусом


фото: reuters
В воскресенье, 12 апреля, в материковом Китае было зарегистрировано 108 новых случаев заболевания коронавирусом по сравнению с 99 днем ранее

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что этот показатель является самым числом ежедневных инфекций за последние пять недель на фоне продолжающегося роста числа пациентов, прибывающих в страну из-за рубежа.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания в материковом Китае в настоящее время составляет 82 тыс. 160, а количество погибших увеличилось в два раза - до 3 тыс. 341 (по официальным данным).

Отметим, сегодня в мире зарегистрировано 1 млн 853 тыс. 183 случая инфицирования коронавирусом .

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