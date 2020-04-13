В ВМС отремонтировали возвращенный РФ буксир "Яны Капу"
13 апреля, 2020, 13:10
Военно-морские силы ВСУ самостоятельно провели ремонт и восстановили рейдовый буксир "Яны Капу" после возвращения корабля из российского плена
Об этом в комментарии для телерадиостудию Бриз МО Украины рассказал Командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко.
Работы проводились на территории военно-морской базы ВМС ВС Украины в Очакове, куда буксир прибыл 20 ноября 2019 г.
"Своими силами мы провели ремонт рейдового буксира "Яны Капу" и он в ближайшее время придет в пункт базирования в Одессу", - рассказал Воронченко.
- В акватории Николаевского судостроительного завода спустили на воду отремонтированный малый бронированный артиллерийский катер "Никополь", который вернули из плена России.
Читайте также
-
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
Читайте также
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-