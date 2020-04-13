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Espreso.tvОбществоВ ВМС отремонтировали возвращенный РФ буксир "Яны Капу"

В ВМС отремонтировали возвращенный РФ буксир "Яны Капу"


фото: mil.gov.ua
Военно-морские силы ВСУ самостоятельно провели ремонт и восстановили рейдовый буксир "Яны Капу" после возвращения корабля из российского плена

Об этом в комментарии для телерадиостудию Бриз МО Украины рассказал Командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко.

Работы проводились на территории военно-морской базы ВМС ВС Украины в Очакове, куда буксир прибыл 20 ноября 2019 г.

"Своими силами мы провели ремонт рейдового буксира "Яны Капу" и он в ближайшее время придет в пункт базирования в Одессу", - рассказал Воронченко.

  • В акватории Николаевского судостроительного завода спустили на воду отремонтированный малый бронированный артиллерийский катер "Никополь", который вернули из плена России.


 

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