В ВМС отремонтировали возвращенный РФ буксир "Яны Капу"

13 апреля, 2020, 13:10

Военно-морские силы ВСУ самостоятельно провели ремонт и восстановили рейдовый буксир "Яны Капу" после возвращения корабля из российского плена

Об этом в комментарии для телерадиостудию Бриз МО Украины рассказал Командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко.

Работы проводились на территории военно-морской базы ВМС ВС Украины в Очакове, куда буксир прибыл 20 ноября 2019 г.

"Своими силами мы провели ремонт рейдового буксира "Яны Капу" и он в ближайшее время придет в пункт базирования в Одессу", - рассказал Воронченко.

В акватории Николаевского судостроительного завода спустили на воду отремонтированный малый бронированный артиллерийский катер "Никополь", который вернули из плена России.



