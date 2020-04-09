Захваченный РФ и возвращенный военный катер "Никополь" снова спустили на воду

9 апреля, 2020, 18:56

В акватории Николаевского судостроительного завода спустили на воду отремонтированный малый бронированный артиллерийский катер "Никополь", который вернули из плена России

Об этом сообщает пресс-служба концерна Укроборонпром.

На катере "Никополь" восстановлена боеспособность, хотя еще продолжается ремонт электросистем и электрооборудования, которые должны завершиться до конца месяца.

"Отремонтированная внешняя обшивка подводной части, винто-рулевые комплексы, протекторная защита, донно-бортовая арматура, судовые системы и оборудование, выполнена покраска", - говорится в сообщении.

Также сообщили, что также был спущен на воду МБАК "Вышгород", на нем завершили ремонтные работы.