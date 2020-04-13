В Украине постарел на несколько лет, - скандальный экс-футболист "Карпат"
Об этом сообщает Balon Latino .
"С Кристианом Эрбесом говорили, что постарели на несколько лет. Жизнь осложнялась из-за менталитета украинцев, они достаточно закрыты, у вас мало социальных контактов с ними. Иногда это приводило к напряжению в отношениях. Мы даже не говорили с некоторыми партнерами по команде. После часовых сборов с командой просто все разъезжались ", - рассказал футболист
24-летний уругвайский нападающий Кевин Мендес, который сейчас выступает на родине за "Дефенсор Спортинг", провел в "Карпатах" более года (2017-2018), сыграл в 14-х матчах и отдал 1 голевую передачу.
Львовский клуб расторг контракт с футболистом из-за ряда скандальных событий. Игрок дважды, без уважительных причин, не явился на тренировках, позволял себе употреблять алкоголь и табак в общественных местах. Однажды на тренировке уругваец сломал челюсть юному воспитаннику "Карпат".
- В августе 2019-го "Карпаты" решили разорвать контракт со скандальным уругвайцем Кевином Мендесом.
Читайте также
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
-
-
Читайте также
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
-