В Украине постарел на несколько лет, - скандальный экс-футболист "Карпат"

13 апреля, 2020, 15:39

Уругвайский нападающий Кевин Мендес рассказал, что когда играл за львовские "Карпаты", то постарел на несколько лет

Об этом сообщает Balon Latino .

"С Кристианом Эрбесом говорили, что постарели на несколько лет. Жизнь осложнялась из-за менталитета украинцев, они достаточно закрыты, у вас мало социальных контактов с ними. Иногда это приводило к напряжению в отношениях. Мы даже не говорили с некоторыми партнерами по команде. После часовых сборов с командой просто все разъезжались ", - рассказал футболист

24-летний уругвайский нападающий Кевин Мендес, который сейчас выступает на родине за "Дефенсор Спортинг", провел в "Карпатах" более года (2017-2018), сыграл в 14-х матчах и отдал 1 голевую передачу.

Львовский клуб расторг контракт с футболистом из-за ряда скандальных событий. Игрок дважды, без уважительных причин, не явился на тренировках, позволял себе употреблять алкоголь и табак в общественных местах. Однажды на тренировке уругваец сломал челюсть юному воспитаннику "Карпат".