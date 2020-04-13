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Espreso.tvМирВ Польше количество инфицированных COVID-19 выросло до почти 6700

В Польше количество инфицированных COVID-19 выросло до почти 6700


фото: reuters
Общее количество зараженных коронавирусом в Польше выросло до 6674, из них 232 человека умерли, а 439 вылечились

Об этом в Twitter сообщило министерство здравоохранения Польши.

"В целом количество зараженных составляет 6674 человека, из которых 232 - умерли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в госпиталях с коронавирусом находится почти 2,5 тыс. человек, более 162 тыс. - на карантине, более 30 тыс. - под эпидемиологическим надзором.

В МЗ также отметили, что в целом в Польше уже было проведено более 138 тыс. тестов на выявление коронавируса, а количество проведенных тестов в сутки составляет сейчас более 8 тыс.

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