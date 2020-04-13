В Польше количество инфицированных COVID-19 выросло до почти 6700
Об этом в Twitter сообщило министерство здравоохранения Польши.
"В целом количество зараженных составляет 6674 человека, из которых 232 - умерли", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в госпиталях с коронавирусом находится почти 2,5 тыс. человек, более 162 тыс. - на карантине, более 30 тыс. - под эпидемиологическим надзором.
В МЗ также отметили, что в целом в Польше уже было проведено более 138 тыс. тестов на выявление коронавируса, а количество проведенных тестов в сутки составляет сейчас более 8 тыс.
(4/4) 64-M Pruszków, 32-M, 85-M, 79-K, 49-K, 67-M, 63-M, 75-K Radom, 42-K Kozienice, 72-M Bolesławiec, 75 -M Kraków. Większość osób miała choroby współistniejące.- Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) April 12, 2020
W sumie liczba zakażonych koronawirusem: 6674/232 (wszystkie pozytywne przypadki / w tym osoby zmarłe).
- Напомним, с 16 апреля жители Польши будут обязаны носить маски в общественных местах в связи с пандемией коронавируса.
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