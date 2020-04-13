В Париже за пасхальную службу оштрафовали священника
13 апреля, 2020, 13:35
В столице Франции Париже священника, который решился провести пасхальную литургию, несмотря на карантин, оштрафовали на 135 евро
Об этом сообщает Le Point .
Отмечается, что в церкви Сен-Николя дю Шардонне в центре Парижа решили провести пасхальную литургию с верующими, несмотря на карантин.
Полиция приехала в храм после того, как жители близлежащих домов услышали из церкви звуки органа и сообщили об этом правоохранителям. Внутри храма было около 40 верующих.
Священника обязали уплатить за нарушение 135 евро штрафа. В то же время верующих, пришедших на службу, не оштрафовали.
Отмечается, что в настоящее время, в связи с карантинными ограничениями, собрания в религиозных сооружениях во Франции запрещены.
- Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон объявит о продлении карантина для борьбы с коронавирусом до 10 мая .
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