В Париже за пасхальную службу оштрафовали священника

13 апреля, 2020, 13:35

В столице Франции Париже священника, который решился провести пасхальную литургию, несмотря на карантин, оштрафовали на 135 евро

Об этом сообщает Le Point .

Отмечается, что в церкви Сен-Николя дю Шардонне в центре Парижа решили провести пасхальную литургию с верующими, несмотря на карантин.

Полиция приехала в храм после того, как жители близлежащих домов услышали из церкви звуки органа и сообщили об этом правоохранителям. Внутри храма было около 40 верующих.

Священника обязали уплатить за нарушение 135 евро штрафа. В то же время верующих, пришедших на службу, не оштрафовали.

Отмечается, что в настоящее время, в связи с карантинными ограничениями, собрания в религиозных сооружениях во Франции запрещены.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон объявит о продлении карантина для борьбы с коронавирусом до 10 мая .

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