В Нацбанке выступили против "печати" гривны для покрытия нужд бюджета
Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в видеообращении на странице НБУ в Facebook.
Представитель регулятора считает, что эмиссия гривни приведет к ее обесцениванию, что больнее всего ударит по малообеспеченным гражданам.
"Национальный банк против того, чтобы снова выпускать из бутылки джина "инфляции и девальвации". Ведь из-за эмиссии гривна стремительно обесценится, а цены стремительно возрастут. Это путь в никуда ", - подчеркнул Сологуб.
В НБУ отметили, что государство не может включать "печатный станок", однако может покрыть расходы путем заимствований, в частности в МВФ.
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Напомним, ранее руководительница Центра анализа общественных финансов и публичного управления при Киевской школе экономики Дарья Марчак объяснила в эфире Еспресо.TV, что по крайней мере два экономических кризиса в Украине были вызваны печатью гривны .
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