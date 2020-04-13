 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Нацбанке выступили против "печати" гривны для покрытия нужд бюджета

В Нацбанке выступили против "печати" гривны для покрытия нужд бюджета


фото: bank.gov.ua
В Национальном банке Украины выступили против идеи эмиссии национальной валюты для финансирования дефицита госбюджета

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в видеообращении на странице НБУ в Facebook.

Представитель регулятора считает, что эмиссия гривни приведет к ее обесцениванию, что больнее всего ударит по малообеспеченным гражданам.

"Национальный банк против того, чтобы снова выпускать из бутылки джина "инфляции и девальвации". Ведь из-за эмиссии гривна стремительно обесценится, а цены стремительно возрастут. Это путь в никуда ", - подчеркнул Сологуб.

В НБУ отметили, что государство не может включать "печатный станок", однако может покрыть расходы путем заимствований, в частности в МВФ.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 апреля, 2020 понедельник

больше новостей

13 апреля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать