В Нацбанке выступили против "печати" гривны для покрытия нужд бюджета

13 апреля, 2020, 16:58

В Национальном банке Украины выступили против идеи эмиссии национальной валюты для финансирования дефицита госбюджета

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в видеообращении на странице НБУ в Facebook.

Представитель регулятора считает, что эмиссия гривни приведет к ее обесцениванию, что больнее всего ударит по малообеспеченным гражданам.

"Национальный банк против того, чтобы снова выпускать из бутылки джина "инфляции и девальвации". Ведь из-за эмиссии гривна стремительно обесценится, а цены стремительно возрастут. Это путь в никуда ", - подчеркнул Сологуб.

В НБУ отметили, что государство не может включать "печатный станок", однако может покрыть расходы путем заимствований, в частности в МВФ.

Напомним, ранее руководительница Центра анализа общественных финансов и публичного управления при Киевской школе экономики Дарья Марчак объяснила в эфире Еспресо.TV, что по крайней мере два экономических кризиса в Украине были вызваны печатью гривны .