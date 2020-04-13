"По крайней мере два экономических кризиса в Украине были вызваны печатью гривны", - Дарья Марчак об опасности финансирования бюджета путем эмиссии

13 апреля, 2020, 16:28

Эмиссия гривны для финансирования дефицита государственного бюджета - незаконна, и Национальный банк как независимое государственное учреждение не должен идти на уступки для удовлетворения пожеланий правительства

Такое мнение высказала руководительница Центра анализа общественных финансов и публичного управления при Киевской школе экономики Дарья Марчак в программе "Эспрессо: капитал" на телеканале "Эспрессо ТВ" с Андреем Яницким.

"И есть логическая причина: у нас было по крайней мере два экономических кризиса, которые были вызваны печатью гривны. Это ситуация гиперинфляции в 1992-1994 годах, когда Верховная Рада просто говорила Нацбанку печатать деньги. И тогда карбованец обесценивался быстрее, чем мы успевали на него что-то покупать. Вторая ситуация была в 2012-2013 годах. Тогда девальвации еще не было, но Национальный банк уже активно печатал гривну, чтобы финансировать расходы бюджета. И это вылилось в девальвацию 2014 года. Это была одна из причин девальвации ", - напоминает Марчак.

Она объясняет это тем, что в период кризиса бизнес и граждане теряют доверие к национальной валюте и взамен вкладывают средства в иностранную:

"Мы все видели, что происходило в начале марта. Вы только что сами говорили, что Нацбанк тратил по миллиарду долларов в поддержку курса гривны. И именно это - этот синдром. И поэтому велика вероятность того, что в случае, если нам всем сейчас в период кризиса дать средства, в ситуации, когда магазины закрыты, мы не можем сходить в кино или выпить кофе и мы все сидим дома, то нашей естественной реакцией будет бежать и покупать валюту других стран ", - добавила она.