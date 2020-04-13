В Китае запретили публиковать исследования о COVID-19 без одобрения властями - CNN

13 апреля, 2020, 15:39

Исследование о коронавирусе не могут быть опубликованы, пока их не одобрит научно-технический отдел МЗ Китая

Об этом сообщает CNN .

По информации журналистов издания, повышенное внимание китайских властей к работе ученых выглядит, как попытка взять под контроль распространение информации о происхождении пандемии COVID-19.

Согласно директиве, исследования не могут быть опубликованы, пока их не одобрит научно-технический отдел Министерства здравоохранения, а также рабочая группа при Госсовете Китая. Только после этого они могут быть направлены в научные журналы.

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В CNN обращают внимание на то, что это выглядит, как попытка китайских властей взять под жесткий контроль публикации, в которых поднимают вопрос об ответственности правительства за вспышку эпидемии.

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