В Китае запретили публиковать исследования о COVID-19 без одобрения властями - CNN
Об этом сообщает CNN .
По информации журналистов издания, повышенное внимание китайских властей к работе ученых выглядит, как попытка взять под контроль распространение информации о происхождении пандемии COVID-19.
Согласно директиве, исследования не могут быть опубликованы, пока их не одобрит научно-технический отдел Министерства здравоохранения, а также рабочая группа при Госсовете Китая. Только после этого они могут быть направлены в научные журналы.
Читайте также: Эпидемия коронавируса произошла из-за утечки в китайской лаборатории в Ухане, - Данилов
В CNN обращают внимание на то, что это выглядит, как попытка китайских властей взять под жесткий контроль публикации, в которых поднимают вопрос об ответственности правительства за вспышку эпидемии.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
Читайте также
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-