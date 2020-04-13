В Киеве на Дарнице выгорел торговый павильон

13 апреля, 2020, 13:59

13 апреля в Киеве на улице Ахматовой произошел пожар: выгорел МАФ

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

На улице Ахматовой в Дарницком районе горел торговый павильон.

По указанному адресу оперативно прибыли подразделения двух пожарно-спасательных частей. По предварительным данным, во время пожара никто из людей не пострадал.

Как отметили Вартови, причины возгорания выясняет следственно-оперативная группа.

ФОТО и ВИДЕО - Вартови.Еспресо:

Напомним, 8 апреля в Дарницком районе Киева на улице Бориспольской произошло масштабный пожар: загорелись склады, очевидцы слышали звуки взрывов

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