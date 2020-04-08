В Киеве горят склады: прогремели взрывы перекрыта ул. Бориспольская

8 апреля, 2020, 16:34

8 апреля в Дарницком районе Киева, на улице Бориспольской загорелись склады, очевидцы слышали звуки взрывов

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В Киеве, в Дарницком районе, на улице Бориспольской, 9 загорелись склады. По предварительным данным, как рассказали Вартовым.Еспресо полицейские, горят склады на территории радиозавода. Свидетели слышали два взрыва. Сейчас возгорание тушат несколько бригад пожарных. Из-за сильного задымления на улице Бориспольской движение на ней перекрыто в обоих направлениях.

Как удалось узнать Вартовым.Еспресо, на открытой территории загорелась древесина и через некоторое время пламя перкинулося на здание, находящееся рядом. Сейчас площадь возгорания составляет около двух тысяч квадратных метров. На месте работают около десяти единиц техники.

ФОТО и ВИДЕО - Вартови.Еспресо:

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