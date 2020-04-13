От коронавируса в Киево-Печерской Лавре умер еще один монах
Об этом сообщает пресс-служба Украинской православной церкви в Facebook.
"Сегодня в больнице скончался еще один монах Лавры, обстоятельства смерти которого еще не сообщались", - говорится в сообщении.
В УПЦ также добавили, что все монахи прошли медицинское обследование. Несколько человек уже находятся на стационарном лечении в медучреждениях Киева.
"Общее количество инфицированных коронавирусом уточняется, поскольку все обследования проводятся государственными медицинскими учреждениями", - добавили в пресс-службе.
Отметим, что в связи со вспышкой инфекции в Лавре, киевская власть решила закрыть монастырь на карантин.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .
Читайте также
-
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
Читайте также
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-