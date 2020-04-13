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Espreso.tvОбществоОт коронавируса в Киево-Печерской Лавре умер еще один монах

От коронавируса в Киево-Печерской Лавре умер еще один монах

В Киево-Печерской Лавре подтвердили второй случай смерти от коронавируса в монастыре

Об этом сообщает пресс-служба Украинской православной церкви в Facebook.

"Сегодня в больнице скончался еще один монах Лавры, обстоятельства смерти которого еще не сообщались", - говорится в сообщении.

В УПЦ также добавили, что все монахи прошли медицинское обследование. Несколько человек уже находятся на стационарном лечении в медучреждениях Киева.

"Общее количество инфицированных коронавирусом уточняется, поскольку все обследования проводятся государственными медицинскими учреждениями", - добавили в пресс-службе.

Отметим, что в связи со вспышкой инфекции в Лавре, киевская власть решила закрыть монастырь на карантин.

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