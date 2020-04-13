 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортТренируется с маленькой дочкой: Чисора показал, как готовится к бою с Усиком

Тренируется с маленькой дочкой: Чисора показал, как готовится к бою с Усиком


фото: Getty Images
Британский боксер Дерек Чисора во время карантина по особому готовится к бою с Александром Усиком

Видео распространил luckypunchnet в instagram.

Будущий соперник Усика придерживается карантина и проводит время дома. Чисора часто занимается спортом вместе со своей семьей, на этот раз британец отжимался от пола с маленькой дочкой.

Поединок Александр Усик - Дерек Чисора должен был состояться 23 мая в Лондоне, но был перенесен.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 апреля, 2020 понедельник

больше новостей

13 апреля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать