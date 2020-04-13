Тренируется с маленькой дочкой: Чисора показал, как готовится к бою с Усиком
13 апреля, 2020, 17:45
Британский боксер Дерек Чисора во время карантина по особому готовится к бою с Александром Усиком
Видео распространил luckypunchnet в instagram.
Будущий соперник Усика придерживается карантина и проводит время дома. Чисора часто занимается спортом вместе со своей семьей, на этот раз британец отжимался от пола с маленькой дочкой.
Поединок Александр Усик - Дерек Чисора должен был состояться 23 мая в Лондоне, но был перенесен.
- 11 апреля украинский боксер Иван Редкач нарушил в США карантин и скрылся от полицейских, которые хотели его задержать.
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