Тренируется с маленькой дочкой: Чисора показал, как готовится к бою с Усиком

13 апреля, 2020, 17:45

Британский боксер Дерек Чисора во время карантина по особому готовится к бою с Александром Усиком

Видео распространил luckypunchnet в instagram.

Будущий соперник Усика придерживается карантина и проводит время дома. Чисора часто занимается спортом вместе со своей семьей, на этот раз британец отжимался от пола с маленькой дочкой.

Поединок Александр Усик - Дерек Чисора должен был состояться 23 мая в Лондоне, но был перенесен.