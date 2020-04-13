Трампу предлагают создать альтернативу ВОЗ, - СМИ

13 апреля, 2020, 14:01

Сотрудники Белого дома предлагают президенту США Дональду Трампу создать альтернативу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на фоне публичного конфликта между американским лидером и ВОЗ

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Сообщается, что альтернативная организация здравоохранения может быть создана на базе UNAIDS - программы ООН по ВИЧ и СПИД, которая была создана в 1996 году после волны недовольства работой ВОЗ в вопросе борьбы со СПИДом.

Соответствующие идеи предлагают Трампу некоторые сотрудники Белого дома, среди которых и члены Совета национальной безопасности США.

На прошлой неделе американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По его словам, ВОЗ была слишком ориентирована на Китай и ошибалась относительно многих вещей в связи с пандемией коронавируса.

А сенатор-республиканец США Марта Максаллы заявила , что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус помог Китаю скрывать истинные данные о распространении коронавируса.