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Espreso.tvОбщество"Покрывает Китай": сенатор США призвала директора ВОЗ уйти в отставку

"Покрывает Китай": сенатор США призвала директора ВОЗ уйти в отставку


фото: ap
Сенатор от Республиканской партии США Марта Максалли призвала гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Гебреисуса уйти в отставку

Максалли заявила, что Гебреисус способствовал Китаю в сокрытии данных о коронавирусе, сообщает Politico.

"Я никогда не доверяла коммунистам. И то, что они скрывали этот вирус, который возник у них, что привело к ненужным смертям в Америке и во всем мире", - отметила сенатор.

По ее словам, "ВОЗ должна прекратить покрывать" Китай.

"Я думаю, что директор Тедрос (Гебреисус) должен уйти в отставку. Нам нужно сделать какие-то действия для решения этой проблемы", - сказала она.

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Ранее агентство Bloomberg сообщало, что американская разведка уверена в том, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса.

Напомним, коронавирус типа COVID-19 был впервые диагностирован в Китае в конце декабря 2019 года.

С тех пор в стране диагностировали более 82 тысяч случаев заражения, 3310 человек умерли. В данный момент в Китае практически не фиксируется новых случаев. Во многих провинциях начинают снижать ограничения и отменять карантин.

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