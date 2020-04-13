Страны должны снимать карантин постепенно, - ВОЗ
13 апреля, 2020, 20:54
Страны должны снимать введенніе из-за коронавируса ограничения постепенно, при этом учитывая особенности коронавируса
Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус, передает Интерфакс-Украина.
"Поскольку вирус очень быстро распространяется, его спад происходит гораздо медленнее. Иными словами, путь вниз гораздо медленнее пути вверх", - заявил Гебреесус.
"Это означает, что меры по сдерживанию нужно снимать медленно", - добавил гендиректор ВОЗ.
По его словам, необходимо принимать меры исходя из того, что уже известно о коронавирусе Covid-19 и о том, "как он себя ведет".
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- Напомним, в Испании снимают часть карантина.
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