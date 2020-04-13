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Espreso.tvОбществоСтепанов сказал, сколько тестов на коронавирус проводят в сутки в Украине

Степанов сказал, сколько тестов на коронавирус проводят в сутки в Украине


фото: reuters
В сутки проводят до трех тысяч лабораторных тестирований на инфицирование коронавирусом

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает РБК-Украина.

По его словам, за неделю МЗ увеличил количество проведенных тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

"Мы увеличили за эту неделю количество тестирований на коронавирус методом ПЦР. В среднем мы делаем от 2,5 до 3 тысяч тестирований в сутки", - заявил Степанов.

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