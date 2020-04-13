Стало известно, когда может вернуться Лига чемпионов

13 апреля, 2020, 13:09

УЕФА определил новый план, согласно которому еврокубки планируется доиграть в течение августа

Об этом сообщает Mirror.

Для воплощения такого плана УЕФА может потребовать восстановить внутренние чемпионаты стран не позднее середины июня. В данный момент усилия УЕФА сосредоточены на том, чтобы помочь европейским лигам доиграть свои сезоны. Затем, в августе, в сжатые сроки можно будет определить победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы

Сейчас УЕФА не выносил дату проведения предварительного раунда квалификации Лиги чемпионов, который должен стартовать в июле.