Стало известно, когда может вернуться Лига чемпионов
13 апреля, 2020, 13:09
УЕФА определил новый план, согласно которому еврокубки планируется доиграть в течение августа
Об этом сообщает Mirror.
Для воплощения такого плана УЕФА может потребовать восстановить внутренние чемпионаты стран не позднее середины июня. В данный момент усилия УЕФА сосредоточены на том, чтобы помочь европейским лигам доиграть свои сезоны. Затем, в августе, в сжатые сроки можно будет определить победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы
Сейчас УЕФА не выносил дату проведения предварительного раунда квалификации Лиги чемпионов, который должен стартовать в июле.
- Напомним, 2 апреля УЕФА попросил европейские лиги завершить национальные футбольные чемпионаты до 3 августа 2020 года.
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