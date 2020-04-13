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Espreso.tvОбществоСША приблизились к пику пандемии коронавируса, - Центр контроля заболеваний

США приблизились к пику пандемии коронавируса, - Центр контроля заболеваний


фото: reuters
Пик заболеваемости коронавирусом в США ожидается в ближайшее время, на данный момент в стране более 550 тысяч случаев заражения, 22 тысячи человек умерли

Об этом сообщил директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Роберт Редфилд.

"Сейчас мы приближаемся к пику [пандемии коронавируса]. Вы узнаете о том, что достигли пика, когда на следующий день будет меньше [новых случаев заражения], чем днем ранее", - заявил он.

Редфилд отметил, что без социального дистанцирования и других карантинных мероприятий потенциальная смертность от коронавируса в США могла составить "250 тысяч, 500 тысяч, миллион".

Сейчас США лидируют по количеству случаев заражения и летальных случаев - более 550 000 американцев заболели COVID-19, из них более 22 000 умерли. Ежедневно фиксируют десятки тысяч новых случаев инфицирования.

В США впервые в истории ввели режим чрезвычайной ситуации во всех штатах.

Во всем мире коронавирусом заразились 1,8 млн человек. От осложнений, вызванных инфекцией, умерло более 115 тысяч пациентов. От COVID-19 вылечились меньшей мере 400 тысяч человек.

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