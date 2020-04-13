Шмыгаль объяснил, как распределят "бюджет чрезвычайной ситуации"
Об этом на внеочередном заседании парламента заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Еспресо.TV
"Принятие госбюджета чрезвычайной ситуации - это и есть ответственное действие, это самый высокий уровень ответственности, это - поддержка сценария выхода Украины из кризиса. В последней версии изменений в бюджет, благодаря в том числе и народным депутатам, нам удалось вернуть финансирование многих программ, в частности, это касается дополнительного финансирования регионов, культуры, образования. Сразу хочу отметить, что каждая гривна, выделенная на наших военных, остается в бюджете ", - сказал Шмыгаль.
"Сегодня наши граждане по всей стране показывают, какие приоритеты надо реализовывать. В первую очередь - это меры, направленные на преодоление коронавируса, а именно поддержка врачей, закупка медицинского оборудования, расходы Министерства здравоохранения предлагается увеличить на 16,4 млрд грн. В общем вместе с другими расходами финансирование медицины вырастет практически в полтора раза ", - отметил Шмыгаль.
По его словам, параллельно в бюджете планируется позаботиться о пенсионерах и уязвимых слоях населения.
"Для этого расходы Пенсионного фонда предлагаем увеличить на 29,7 млрд грн. Это необходимо для того, чтобы уже в мае провести индексацию пенсий, а также выплатить пенсионерам, получающим меньше 5 тыс. грн, помощь в размере 1 тыс. грн ", - сказал он.
Шмыгаль добавил, что предложенный проект изменений в госбюджет позволит поддержать людей, которые потеряли доход из-за "коронакризиса".
"Это как выплата по безработице. Так и программы социального бизнеса. Расходы по Минсоцполитики планируется увеличить на 19,5 млрд грн. При этом надо отметить, правительство понимает, что только эффективная экономика может обеспечить увеличение поддержки социальных и медпрограм. Поэтому в последнем варианте бюджета правительство не забыло о "Большой стройке" в приоритете. На Дорожный фонд заложена беспрецедентная сумма 72 млрд грн. Проект Госбюджета предусматривает создание Фонда борьбы с коронавирусом и его последствиями, его бюджет 64,7 млрд грн ", - добавил премьер.
- Напомним, сегодня Верховная Рада Украины поддержала законопроект, предусматривающий внесение изменений в государственный бюджет на 2020 год, в частности создание фонда противодействия коронавирусу.
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