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Espreso.tvОбществоКаратин для всех. Главу сербской цервки в Черногории вызвали в участок

Каратин для всех. Главу сербской цервки в Черногории вызвали в участок


фото: reuters
Митрополит и несколько священников крупнейшей в Черногории православной церкви - Сербской - были приглашены в полицейский участок за проведения службы в храмах в праздник, который там называется Праздник цветов

Об этом сообщила "Еспресо" руководитель проекта "Балканский обозреватель" Наталья Ищенко.

По ее словам, местные верующие не создавали толп и соблюдали дистанцию, но в этой стране вообще запрещены любые публичные собрания и на улицу можно выходить только по одному. В Сербской церкви оценили поведение правоохранителей как давление.

Как известно, с начала года в Черногории продолжались многочисленные акции протеста против нового закона, согласно которому СПЦ могла избавиться от контроля над храмами и монастырями в Черногории, но с началом эпидемии коронавируса все публичные собрания церковь отменила. Очевидно, что противостояние СПЦ и черногорской власти продолжится - но только после карантина, - спрогнозировала Ищенко.

"Сейчас даже самые фанатичные руководители очень преданной своей вере православной Сербской церкви не готовы настолько рисковать здоровьем своей паствы, чтобы звать ее на многолюдные собрания. В отличие некоторых их коллег из Украины, которые, как мы все видели в воскресенье, терпят нарушения всех антиэпидемических предписаний, при полном, надо добавить, равнодушии власти ", - отметила эксперт.

  • Напомним, ранее сообщалось, что в Черногории за нарушение карантина задержали митрополита Сербской православной церкви Амфилохия и еще 20 человек, преимущественно священников.

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