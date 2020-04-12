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Espreso.tvМирВ Черногории за нарушение карантина задержали митрополита Сербской православной церкви

В Черногории за нарушение карантина задержали митрополита Сербской православной церкви


фото: REUTERS
В Черногории полиция задержала за нарушение карантина митрополита Сербской православной церкви Амфилохия

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Полиция в черногорской Подгорице задержала Амфилохия и еще 20 человек, преимущественно священников.

Их задержали за нарушения решения правительства, которым из-за коронавируса запрещены все собрания. Черногорские СМИ сообщают, что митрополит утром отправлял литургию в одной из столичных церквей.

На сайте митрополии обнародовали видеозапись богослужения, на котором видно несколько десятков священников и монахинь, среди которых есть и миряне.

Представитель полиции заявил, что прокуратура после допроса установит, речь идет о нарушении общественного порядка или о незаконном действии.

Митрополита Амфилохия в Черногории считают неформальным лидером просербской оппозиции.

Из-за COVID-19 в Черногории запрещены все массовые собрания. Вирусом заболели 267 человек, трое умерли.

  • Напомним, 31 марта правительство Черногории усилил меры в связи с распространением коронавируса, в частности, объявил о введении комендантского часа.

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