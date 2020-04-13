Разумков заявил, что Верховная Рада не пойдет на карантин

13 апреля, 2020, 10:40

Перевести в дистанционный режим голосования народных депутатов на пленарных заседаниях Верховной Рады на время карантина невозможно ни юридически, ни организационно

Об этом сказал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов, сообщает "Укринформ".

"По состоянию на сегодня такой возможности нет - ни с юридической, ни с организационной, я думаю, тоже. К тому же почти все фракции выступили с предложением продолжить работу Верховной Рады Украины в том стандартном режиме, к которому мы привыкли. Сегодня в Украине работает очень много учреждений - Верховная Рада также должна работать ", - отметил спикер.

В то же время он напомнил, что ранее Рада изменила график работы.

"Сейчас у нас меньше пленарных заседаний, больше - в комитете, больше работы в регионах у некоторых народных депутатов, особенно мажоритарщиков, потому что они также помогают людям. Однако переходить на какой-то карантин Верховная Рада не собирается ", - заверил Разумков.