 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРазумков заявил, что некоторые народные депутаты уже выздоровели от COVID-19

Разумков заявил, что некоторые народные депутаты уже выздоровели от COVID-19


фото: rada.gov.ua
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что количество инфицированных народных депутатов не увеличилось, а некоторые депутаты уже вылечились

Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов, передает УНИАН.

На вопрос, сколько депутатов сегодня болеет, Разумков ответил: "Количество не увеличилось. Напротив, некоторые народные депутаты уже выздоровели, вылечились. И я надеюсь, что в ближайшее время вернутся к работе".

По его словам, ситуация с заболеваемостью в парламенте стабильна.

"Есть некоторая часть народных депутатов, которые находятся на самоизоляции, потому что имели контакты с теми, кто заболел. Однако пока ситуация в Верховной Раде стабильна, она работает", - добавил спикер.

  • Внеочередное заседание Рады состоится 13 апреля в 14:00.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 апреля, 2020 понедельник

больше новостей

13 апреля, 2020 понедельник

12 апреля, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать