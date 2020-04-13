Разумков заявил, что некоторые народные депутаты уже выздоровели от COVID-19
13 апреля, 2020, 09:39
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что количество инфицированных народных депутатов не увеличилось, а некоторые депутаты уже вылечились
Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов, передает УНИАН.
На вопрос, сколько депутатов сегодня болеет, Разумков ответил: "Количество не увеличилось. Напротив, некоторые народные депутаты уже выздоровели, вылечились. И я надеюсь, что в ближайшее время вернутся к работе".
По его словам, ситуация с заболеваемостью в парламенте стабильна.
"Есть некоторая часть народных депутатов, которые находятся на самоизоляции, потому что имели контакты с теми, кто заболел. Однако пока ситуация в Верховной Раде стабильна, она работает", - добавил спикер.
- Внеочередное заседание Рады состоится 13 апреля в 14:00.
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