Разумков заявил, что некоторые народные депутаты уже выздоровели от COVID-19

13 апреля, 2020, 09:39

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что количество инфицированных народных депутатов не увеличилось, а некоторые депутаты уже вылечились

Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов, передает УНИАН.

На вопрос, сколько депутатов сегодня болеет, Разумков ответил: "Количество не увеличилось. Напротив, некоторые народные депутаты уже выздоровели, вылечились. И я надеюсь, что в ближайшее время вернутся к работе".

По его словам, ситуация с заболеваемостью в парламенте стабильна.

"Есть некоторая часть народных депутатов, которые находятся на самоизоляции, потому что имели контакты с теми, кто заболел. Однако пока ситуация в Верховной Раде стабильна, она работает", - добавил спикер.