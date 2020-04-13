Правки будут группировать по статьям, - нардеп-"слуга" о рассмотрении "антиколомойского" законопроекта
Об этом сообщила депутат от фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук в эфире hromadske .
"Очевидно, что ни один народный депутат не будет выступать за то, чтобы Верховная Рада на 12 месяцев, а это примерно тот срок, который нужен для того, чтобы рассмотреть все 16 тыс. правок, просто будет заблокирована", - сообщила депутат.
По ее словам, Рада настроена проголосовать за банковский законопроект, но его еще не рассмотрел комитет.
"Насколько я знаю, то эти правки будут группировать по статьям. Есть соответствующие статьи Регламента (Верховной Рады, - ред.) - 119 и 45 - которые позволяют группировать похожие поправки. Если какая-то поправки из этой группы (поправок, - ред.) принимается, то остальные считаются отклоненными ", - пояснила Кравчук.
- Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал, когда парламент может рассмотреть законопроект о банковском регулировании.
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