Правки будут группировать по статьям, - нардеп-"слуга" о рассмотрении "антиколомойского" законопроекта

13 апреля, 2020, 11:45

16 тыс. поправок, которые депутаты внесли ко второму чтению законопроекту о банках, депутаты планируют рассматривать по разделам

Об этом сообщила депутат от фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук в эфире hromadske .

"Очевидно, что ни один народный депутат не будет выступать за то, чтобы Верховная Рада на 12 месяцев, а это примерно тот срок, который нужен для того, чтобы рассмотреть все 16 тыс. правок, просто будет заблокирована", - сообщила депутат.

По ее словам, Рада настроена проголосовать за банковский законопроект, но его еще не рассмотрел комитет.

"Насколько я знаю, то эти правки будут группировать по статьям. Есть соответствующие статьи Регламента (Верховной Рады, - ред.) - 119 и 45 - которые позволяют группировать похожие поправки. Если какая-то поправки из этой группы (поправок, - ред.) принимается, то остальные считаются отклоненными ", - пояснила Кравчук.