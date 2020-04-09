В Киеве в Александровской больнице не нашли взрывчатку, - полиция

9 апреля, 2020, 10:08

Информация о заминировании Александровской больницы на Печерске в Киеве не подтвердилась

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

На момент обследования заведения были эвакуированы более 100 человек, среди которых пациенты и медперсонал.

Следственным отделом Печерского управления полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от двух до шести лет.

Усилия правоохранителей направлены на установление и задержание псевдоминера.