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Espreso.tvОбществоНошение масок скоро станет новой нормой, - ВОЗ

Ношение масок скоро станет новой нормой, - ВОЗ


фото: 24tv
Во Всемирной организации здравоохранения считают, что повсеместное ношение масок или другой защиты для лица скоро станет новой нормой

Об этом в интервью ВВС заявил спецпредставитель гендиректора ВОЗ по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро.

"Я уверен, что какая-то форма защиты лица станет нормой", - отметил он.

По словам представителя ВОЗ, такая защита будет нужна, поскольку пока неизвестно, когда начнется применение вакцины от коронавируса, и выработается иммунитет к нему у тех, кто им уже переболел.

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"Этот вирус не исчезнет. Мы не знаем, появится ли иммунитет у тех, кто переболел этим вирусом, и не знаем, когда у нас появится вакцина", - добавил Набарро.

Ранее в ВОЗ заявляли, что вспышки коронавируса будут возвращаться до тех пор, пока не появится вакцина.

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