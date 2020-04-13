Ношение масок скоро станет новой нормой, - ВОЗ

13 апреля, 2020, 16:50

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что повсеместное ношение масок или другой защиты для лица скоро станет новой нормой

Об этом в интервью ВВС заявил спецпредставитель гендиректора ВОЗ по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро.

"Я уверен, что какая-то форма защиты лица станет нормой", - отметил он.

По словам представителя ВОЗ, такая защита будет нужна, поскольку пока неизвестно, когда начнется применение вакцины от коронавируса, и выработается иммунитет к нему у тех, кто им уже переболел.

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"Этот вирус не исчезнет. Мы не знаем, появится ли иммунитет у тех, кто переболел этим вирусом, и не знаем, когда у нас появится вакцина", - добавил Набарро.

Ранее в ВОЗ заявляли, что вспышки коронавируса будут возвращаться до тех пор, пока не появится вакцина.