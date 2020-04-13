Ношение масок скоро станет новой нормой, - ВОЗ
Об этом в интервью ВВС заявил спецпредставитель гендиректора ВОЗ по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро.
"Я уверен, что какая-то форма защиты лица станет нормой", - отметил он.
По словам представителя ВОЗ, такая защита будет нужна, поскольку пока неизвестно, когда начнется применение вакцины от коронавируса, и выработается иммунитет к нему у тех, кто им уже переболел.
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"Этот вирус не исчезнет. Мы не знаем, появится ли иммунитет у тех, кто переболел этим вирусом, и не знаем, когда у нас появится вакцина", - добавил Набарро.
Ранее в ВОЗ заявляли, что вспышки коронавируса будут возвращаться до тех пор, пока не появится вакцина.
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