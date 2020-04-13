На территории Котовского лесничества в Чернобыльской зоне ликвидировали пожар, - ГСЧС
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"Пожар на территории Котовского лесничества ликвидирован. Наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами", - говорится в сообщении
Отмечается, что в Корогодскому и Денисовицкому лесничествах ликвидация огня продолжается.
"Основные усилия сосредоточены в Денисовицком лесничестве вблизи населенного пункта Новый Мир, где отмечается распространение горения травяного настила и лесной подстилки. На этом участке привлечено более 250 человек и около 60 единиц техники, из них от ГСЧС более 200 человек и 40 единиц техники" , - говорится в сообщении.
- Напомним, 4 апреля стало известно, что в Чернобыльской зоне спасатели тушат лесной пожар .
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