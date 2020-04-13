На Полтавщине сгорело более 30 га сухостоя, - ГСЧС
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области.
"В течение 12 апреля спасатели из подразделений Полтавского гарнизона ГСЧС Украины и местной пожарной охраны ликвидировали 17 пожаров на открытой территории и 1 пожар поверхностных залежей торфа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что горение зафиксировано в городе Лубны, пгт Чутово, Зиньковском, Полтавском, Миргородском, Оржицком, Кременчугском, Гадяцком, Лабинском, Новосанжарском, Великобагачанском, Лохвицком и Карловском районах. Вследствие возгораний было уничтожено 31 га сухой растительности и 0,3 га мусора.
Также за минувшие сутки спасатели ликвидировали пожар поверхностных залежей торфа на площади 0,04 га в с. Радаливка Глобинского района.
- Убытки от пожара в Чернобыльской зоне уже составляют десятки млн грн.
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