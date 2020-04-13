На Полтавщине сгорело более 30 га сухостоя, - ГСЧС

13 апреля, 2020, 11:18

На Полтавщине в течение 12 апреля пожарные ликвидировали 17 пожаров на открытой территории, в результате огнем уничтожено 31 га сухой растительности

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области.

"В течение 12 апреля спасатели из подразделений Полтавского гарнизона ГСЧС Украины и местной пожарной охраны ликвидировали 17 пожаров на открытой территории и 1 пожар поверхностных залежей торфа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что горение зафиксировано в городе Лубны, пгт Чутово, Зиньковском, Полтавском, Миргородском, Оржицком, Кременчугском, Гадяцком, Лабинском, Новосанжарском, Великобагачанском, Лохвицком и Карловском районах. Вследствие возгораний было уничтожено 31 га сухой растительности и 0,3 га мусора.

Также за минувшие сутки спасатели ликвидировали пожар поверхностных залежей торфа на площади 0,04 га в с. Радаливка Глобинского района.