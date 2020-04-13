На Черниговщине от COVID-19 выздоровели два человека

13 апреля, 2020, 20:23

В Черниговской области выздоровели мужчина и женщина, которые находились в больницах с коронавирусом

Об этом в Facebook сообщил председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко.

Прокопенко отметил, что на Черниговщине от коронавируса выздоровели мужчина и женщина.

"Двое пациентов, которым был диагностирован коронавирус, выздоровели и выписаны из больниц. Мужчина из Корюковки, с 31 марта лечился в инфекционном отделении Корюковской ЦРБ. Вчера получен повторный отрицательный результат полимеразной цепной реакции пациента. Также уже второй отрицательный ПЦР-тест показал выздоровления женщины из села Комаровка, которая находилась на госпитализации в Борзнянской ЦРБ", - сообщил Прокопенко.

Председатель Черниговской ОГА также отметил, что сейчас в Борзнянской Центральной районной больницы всего с диагнозом коронавирус находятся пятеро пациентов.

Напомним, в Киево-Печерской Лавре подтвердили второй случай смерти от коронавируса в монастыре.

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