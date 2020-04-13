На Черниговщине от COVID-19 выздоровели два человека
Об этом в Facebook сообщил председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко.
Прокопенко отметил, что на Черниговщине от коронавируса выздоровели мужчина и женщина.
"Двое пациентов, которым был диагностирован коронавирус, выздоровели и выписаны из больниц. Мужчина из Корюковки, с 31 марта лечился в инфекционном отделении Корюковской ЦРБ. Вчера получен повторный отрицательный результат полимеразной цепной реакции пациента. Также уже второй отрицательный ПЦР-тест показал выздоровления женщины из села Комаровка, которая находилась на госпитализации в Борзнянской ЦРБ", - сообщил Прокопенко.
Председатель Черниговской ОГА также отметил, что сейчас в Борзнянской Центральной районной больницы всего с диагнозом коронавирус находятся пятеро пациентов.
- Напомним, в Киево-Печерской Лавре подтвердили второй случай смерти от коронавируса в монастыре.
Проверенная информация о коронавирус в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
Читайте также
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-