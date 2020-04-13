ЛГБТ-организация подала в суд на Филарета, который назвал причиной коронавируса однополые браки
Об этом "Инсайт" сообщила в Facebook.
Иск о защите чести и достоинства был подан в Шевченковский райсуд Киева.
Организация требует от Филарета извинений и опровержения его слов.
"Для нас, как и для многих представителей ЛГБТКИ-сообщества - это не вопрос денег, а вопрос чести и достоинства", - заявили представители "Инсайт".
Напомним, что 19 марта в программе "4esno с Таше Трофимовой" Филарет заявил , что одной из основных причин пандемии коронавируса является однополые браки.
"Эпидемия - это наказание Божие за грехи людей. Но причина коронавируса - это греховность человечества. В чем особенность греха заключается? Открыто добро не защищают, а защищают зло, и не только защищают, а его распространяют. Я имею в виду прежде всего однополые браки" , - сказал патриарх.
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