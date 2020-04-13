Коронавирус: 171 украинец лечится за границей, - МИД
13 апреля, 2020, 08:47
По состоянию на вечер 12 апреля по границей 171 украинец лечится от COVID-19
Об этом сообщает МИД в Facebook.
171 гражданин Украины за рубежом проходят лечение в Австрии, Бельгии, Греции, Испании, Италии, Мальте, Нигерии, Нидерландах, ОАЭ, Польши, Португалии, России, на Сейшельских островах, в Сербии, США, Таиланде, Германии, Чехии и Швеции.
В МИД сообщили, что по состоянию на 18:00 12 апреля 15575 граждан Украины обратились в дипучреждения в рамках системы "Защита".
За рубежом 6 граждан умерли через COVID-19.
Отмечается, что 24 украинца выздоровели: в Польше 5, Доминиканской Республике и Японии по 4, в Италии и Нигерии 2 и по одному в Великобритании и Северной Ирландии, Египте, ОАЭ, Таиланде, Германии, Швеции и Швейцарии.
- В Тернопольской области в Монастырисском районе зафиксирован 141 случай заражения коронавирусом COVID-19, из которых 41 случай - среди медработников.
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