Коронавирус: 171 украинец лечится за границей, - МИД

13 апреля, 2020, 08:47

По состоянию на вечер 12 апреля по границей 171 украинец лечится от COVID-19

Об этом сообщает МИД в Facebook.

171 гражданин Украины за рубежом проходят лечение в Австрии, Бельгии, Греции, Испании, Италии, Мальте, Нигерии, Нидерландах, ОАЭ, Польши, Португалии, России, на Сейшельских островах, в Сербии, США, Таиланде, Германии, Чехии и Швеции.

В МИД сообщили, что по состоянию на 18:00 12 апреля 15575 граждан Украины обратились в дипучреждения в рамках системы "Защита".

За рубежом 6 граждан умерли через COVID-19.

Отмечается, что 24 украинца выздоровели: в Польше 5, Доминиканской Республике и Японии по 4, в Италии и Нигерии 2 и по одному в Великобритании и Северной Ирландии, Египте, ОАЭ, Таиланде, Германии, Швеции и Швейцарии.