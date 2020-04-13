В Монастырисском районе Тернопольской области на COVID-19 заболел 41 медик

13 апреля, 2020, 07:51

В Тернопольской области в Монастырисском районе зафиксирован 141 случай заражения коронавируса COVID-19, из которых 41 случай - среди медработников

Об этом сообщил в Facebook заместитель председателя Монастырисской РГА Павел Дронь.

"На 18:00 в Монастырисском районе обнаружены инфицированные коронавирусом - 141 человек: г. Монастириск - 75, с. Швейка - 14 с. Ковалевка - 13 (1 летальный), с. Верхняя Слободка - 12 (1 летальный), с. Гончаровка - 8, с. Бертники, с. Дубенко - 3, с. Дол.Слобидка, с. Григоров, с. Устье-Зеленое - 2, с. Чехов, с. Коржова, с. Криница, с. Велеснев, с. Доброводы, с. Новая Гута, с. Заставцы - 1. В их числе медперсонала - 41 (11 врачей, 30 медсестер и фельдшеров), 7 детей, 12 госслужащих, 3 полицейские, 2 учителя, священник, завдетсадом, спасатель ЧС, председатель ОТГ , сельский староста - по 1", - написал Дронь.

В районе обследовали 716 человек (в том числе 241 медика), в Монастырисском госпитале находится 32 больных (1 в тяжелом состоянии, 17 в среднем, 14 в легком), в тернопольской больнице - 3 (в состоянии средней тяжести) , 100 инфицированных находятся на самоизоляции с легкой бессимптомной формой болезни, выздоровели после заражения 4 человека - 2 врача и 2 медсестры.

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