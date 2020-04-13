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Espreso.tvСпортКамерунский голкипер может перейти в ПСЖ за 30 млн евро

Камерунский голкипер может перейти в ПСЖ за 30 млн евро


фото: Getty Images
Камерунский голкипер "Аякса" Андре Онана может перейти в ПСЖ за 30 млн евро

Об этом сообщает Goal.com .

24-летний голкипер "Аякса" может обойтись ПСЖ в 30 млн евро, в его подписании также заинтересована испанская "Барселона".

Вратарь национальной сборной Камеруна уже сыграл за первую команду "Аякса" 178 матчей во всех турнирах и выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Нидерландов. Ориентировочная трансферная стоимость за футболиста составляет 36 млн евро.

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