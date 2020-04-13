Камерунский голкипер может перейти в ПСЖ за 30 млн евро

13 апреля, 2020, 16:19

Камерунский голкипер "Аякса" Андре Онана может перейти в ПСЖ за 30 млн евро

Об этом сообщает Goal.com .

24-летний голкипер "Аякса" может обойтись ПСЖ в 30 млн евро, в его подписании также заинтересована испанская "Барселона".

Вратарь национальной сборной Камеруна уже сыграл за первую команду "Аякса" 178 матчей во всех турнирах и выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Нидерландов. Ориентировочная трансферная стоимость за футболиста составляет 36 млн евро.