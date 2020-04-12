Зеленский обещает $ 1 млн за вакцину от COVID-19

12 апреля, 2020, 13:56

Об этом 12 апреля 2020 года в интервью LB.ua заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Еспресо.TV .

"Я вам открою секрет. Президент попросил меня, чтобы я написал письма на наших академиков и пообещал, что если кто-то изобретет вакцину или лекарство, то получит, не знаю из какого фонда, минимум миллион долларов", - отметил чиновник.

Напомним, сегодня известный врач и общественный деятель Семен Глузман призвал президента изменить кадровую политику, иначе впереди его ждет личная трагедия и признание историей его несостоятельности.

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