Зеленский обещает $ 1 млн за вакцину от COVID-19
12 апреля, 2020, 13:56
Президент Владимир Зеленский пообещал украинским ученым миллион американских долларов за вакцину от коронавируса
Об этом 12 апреля 2020 года в интервью LB.ua заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Еспресо.TV .
"Я вам открою секрет. Президент попросил меня, чтобы я написал письма на наших академиков и пообещал, что если кто-то изобретет вакцину или лекарство, то получит, не знаю из какого фонда, минимум миллион долларов", - отметил чиновник.
- Напомним, сегодня известный врач и общественный деятель Семен Глузман призвал президента изменить кадровую политику, иначе впереди его ждет личная трагедия и признание историей его несостоятельности.
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