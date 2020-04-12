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Espreso.tvОбществоЕсли Зеленский не изменит кадровую политику, впереди личная трагедия президента и признание историей его несостоятельности, - психиатр и правозащитник Семен Глузман

Если Зеленский не изменит кадровую политику, впереди личная трагедия президента и признание историей его несостоятельности, - психиатр и правозащитник Семен Глузман

Президент Владимир Зеленский имеет шанс сделать Украину свободной от хищения и невежества, но ему мешает это сделать неверный подход к назначениям в области национальной безопасности и здравоохранения

Об этом у себя на фейсбуке в воскресенье, 12 апреля 2020 года, написал известный украинский общественный деятель, диссидент, психиатр и правозащитник Семен Глузман, передает Еспресо.TV .

"Без ненависти, с грустью смотрю на кадровые предпочтения президента. Не только в парламенте, не только в министерствах, СБУ и т.д. С грустью наблюдаю, как давно погрязшие в коррупции генералы определяют направленность работы нашей специальной службы. Как мелкие, липкие проходимцы упрямо выстраивают ублюдочную систему здравоохранения в моей стране", - поделился своими впечатлениями Глузман.

Именно это, а не коронавирус или война с Россией, по его мнению, и больше всего сейчас угрожает Украине.

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"Нашу рассыпающуюся государственность убьет не коронавирус. И не Владимир Путин. Её разрушают наши власть предержащие. Сегодня мы стоим на краю пропасти. Какое-то короткое время отойти от её края у нас есть. Многое, почти всё зависит от президента. Вслед за отчаянием и растерянностью у него должна появиться решительность", - считает правозащитник.

Иначе впереди следует ожидать как личной трагедии Зеленского, так и очередного потрясения для государства.

"Впереди трагедия. Его, Владимира Александровича личная трагедия с последующим признанием историей его несостоятельности. Так будет, увы. Разумеется, история назовет имена всех его предшественников, определивших этот скорбный путь Украине. Но это и наша трагедия. Обидная, горькая, но сегодня еще обратимая" - уверен Глузман.

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