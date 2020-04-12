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Espreso.tvМирВрач из Киева озвучила размеры зарплат на "скорой"

Врач из Киева озвучила размеры зарплат на "скорой"


фото: YouTube
Если не учитывать недавно обещанное министром здравоохранения Максимом Степановым повышение размера заработной платы, то до начала эпидемии коронавируса в Украине работники неотложной медицинской помощи города Киева получали ежемесячно в среднем 8 тыс., что по курсу Национального банка на 12 апреля 2020 года (27,20 грн за $1) равно $295

Об этом врач Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева Оксана Сисак заявила в эфире программы "Pro здоровье" с Ириной Коваль, которая 11 апреля вышла в эфире Еспресо.TV.

"У врача, который только приходит из университета, с интернатуры, у него ставка может быть 3 тыс. грн ($111, - ред.), но благодаря тому, что мы еще имеем надбавку за опасность на дороге, то в среднем врач, который работает от 5 до 10 лет - еще за стаж медицинский, за непрерывавшуюся работу - то некоторые уже 6 тыс. грн ($221, - ред.) чистыми получают на руки, некоторые - 8 тыс. грн ($295 - ред.) Если ко Дню медицинского работника может дадут премию, это бывает не так часто, то можно получить и 9 тыс ($332 - ред.) ", - рассказала она.

"Но, в среднем зарплата - 8 тыс. грн ($295 - ред.)", - отметила врач.

  • Напомним, 3 апреля работники "скорой" из города Запорожье обратились к президенту Владимиру Зеленскому с требованием поднять им зарплаты.
  • В тот же день им ответил министр Степанов. Чиновник анонсировал повышение оплаты труда в три раза не только для врачей, но и для фельдшеров и водителей.
  • Заявленное перед этим увеличение зарплаты для врачей "скорой" связано с нынешними условиями работы во время распространения коронавируса.
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