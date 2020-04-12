Врач из Киева озвучила размеры зарплат на "скорой"
Об этом врач Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева Оксана Сисак заявила в эфире программы "Pro здоровье" с Ириной Коваль, которая 11 апреля вышла в эфире Еспресо.TV.
"У врача, который только приходит из университета, с интернатуры, у него ставка может быть 3 тыс. грн ($111, - ред.), но благодаря тому, что мы еще имеем надбавку за опасность на дороге, то в среднем врач, который работает от 5 до 10 лет - еще за стаж медицинский, за непрерывавшуюся работу - то некоторые уже 6 тыс. грн ($221, - ред.) чистыми получают на руки, некоторые - 8 тыс. грн ($295 - ред.) Если ко Дню медицинского работника может дадут премию, это бывает не так часто, то можно получить и 9 тыс ($332 - ред.) ", - рассказала она.
"Но, в среднем зарплата - 8 тыс. грн ($295 - ред.)", - отметила врач.
- Напомним, 3 апреля работники "скорой" из города Запорожье обратились к президенту Владимиру Зеленскому с требованием поднять им зарплаты.
- В тот же день им ответил министр Степанов. Чиновник анонсировал повышение оплаты труда в три раза не только для врачей, но и для фельдшеров и водителей.
- Заявленное перед этим увеличение зарплаты для врачей "скорой" связано с нынешними условиями работы во время распространения коронавируса.
Читайте также
-
-
6 апреля, 2020 Эпидемия коронавируса - тест на государственную способность
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало
Читайте также
-
6 апреля, 2020 Эпидемия коронавируса - тест на государственную способность
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин