Работники быстрых получат тройной оклад, - Степанов

2 апреля, 2020, 11:18

Медицинские работники скорой помощи включены в перечень медицинских специальностей, которым будет увеличено оклады втрое: фельдшеры и водители скорой, так же, как и врачи, получат надбавки

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"В списке специальностей есть среди них и все должности" екстренки "- в пункте о врачей других специальностей, занятых лечением лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Однако возникло недоразумение - мне поступило немало сообщений, якобы ни фельдшеров, ни водителей скорой там нет, так как не прописано отдельно. Эта информация не соответствует действительности ", - сказал Степанов.

Он добавил, что весь этот перечень специальностей есть, но во избежание недоразумений, к приказу внесут корректировки и пропишут это отдельно. Информация появится в течение дня на сайте Минздрава. Там будут перечислены все категории.