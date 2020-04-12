В Италии заявили о наименьшем за три недели количестве смертей от COVID-19

12 апреля, 2020, 21:05

В Италии зафиксировано наименьшее за последние три недели количество летальных случаев среди больных коронавирусом за сутки

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В Италии за последние сутки умер 431 пациент с коронавирусной болезнью COVID-19, это наименьшее число более чем за три недели, с 19 марта.

Общее количество умерших в Италии достигло 19 899, сообщило Агентство гражданской защиты страны. Больше умерших только в США.

Также растет число тех, кто не нуждается в пребывании в отделении интенсивной терапии, и в целом нагрузка на больницы уменьшается, сообщил руководитель службы гражданской защиты Анжело Боррелли.

11 апреля стало известно, что в Испании количество летальных случаев от COVID-19 снижается третьи сутки подряд.

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