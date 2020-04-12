В мире количество больных коронавирус превысило 1,8 млн

12 апреля, 2020, 21:45

По состоянию на 12 апреля количество зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире достигло 1 827 284 человека

Об этом свидетельствуют данные Центра системных наук и инженерии при Университете Джонса Хопкинса, сообщает Еспресо.TV.

Согласно данным на 21:40 по киевскому времени, количество случаев заражения достигло отметки 1 827 284, из которых 113 031 закончились летальным исходом.

В США зарегистрировано 542 023 случая заражения и 21 489 смертельных случаев. Это самые высокие показатели в мире по количеству больных и умерших. В Италии подтверждены 156 362 случая заражения и 19 899 смертей, в Испании эти показатели составили 166 019 и 16 972 соответственно.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 воскресенья, 12 апреля 2020 года, в Украине уже 2 777 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 83 летальных. 89 пациентов выздоровели.

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