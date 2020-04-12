 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ мире количество больных коронавирус превысило 1,8 млн

В мире количество больных коронавирус превысило 1,8 млн


фото: REUTERS
По состоянию на 12 апреля количество зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире достигло 1 827 284 человека

Об этом свидетельствуют данные Центра системных наук и инженерии при Университете Джонса Хопкинса, сообщает Еспресо.TV.

Согласно данным на 21:40 по киевскому времени, количество случаев заражения достигло отметки 1 827 284, из которых 113 031 закончились летальным исходом.

В США зарегистрировано 542 023 случая заражения и 21 489 смертельных случаев. Это самые высокие показатели в мире по количеству больных и умерших. В Италии подтверждены 156 362 случая заражения и 19 899 смертей, в Испании эти показатели составили 166 019 и 16 972 соответственно.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 апреля, 2020 воскресенье

больше новостей

12 апреля, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать