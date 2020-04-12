В Минздраве назвали главное условие ослабления карантина

12 апреля, 2020, 15:18

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что ослабление карантина станет возможным при снижении количества случаев заболевания COVID-19

Об этом сообщает LB.ua.

По словам заместителя министра здравоохранения, главного санитарного врача Виктора Ляшко, ослабление карантина начнется 24 апреля, если граждане будут придерживаться ограничительных мер на пасхальные праздники.

"Должна быть положительная динамика. После пика, который прогнозируется на 17 апреля, должно быть стабильное снижение количества новых случаев. Отменять жесткие карантинные меры будем поэтапно, выпуская людей на работу, начиная проведения ВНО", - сказал Ляшко.

Он добавил, что Украина будет пользоваться опытом ЕС по выходу из карантина.

"Я встречался с большой частной лабораторией, мы обсуждали, как они могут помочь именно выходить из карантина - проводить диагностику на наличие антител у людей, которые уже или переболели, или были в контакте с больными. Это все нам позволит потихоньку начинать выход из карантина ", - пояснил Ляшко.

Напомним, 8 апреля Виктор Ляшко заявил, что о завершении карантина можно будет говорить после Пасхи.

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