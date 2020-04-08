Ляшко о завершении карантина: Будем комментировать не ранее, чем через 10 дней
Об этом на своем ежедневном брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Еспресо.TV.
Ляшко ответил на вопрос о сроках завершения карантина.
"Сейчас мы исследуем развитие эпидемической ситуации. Мы сравниваем все сценарии, которые происходят в странах ЕС. Отслеживаем ситуацию в странах-соседях, которые позже нас внедрили карантинные мероприятия. По поводу введения или завершения карантина решение будем принимать ближе к дате завершения карантина", - сказал Ляшко.
По его словам, в Украине сейчас только третий день усиленных, более жестких мер карантина.
"Вопрос отмены карантина мы будем комментировать не ранее, чем через 10 дней с сегодняшней даты", - добавил Ляшко.
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- По состоянию на утро 8 апреля, в Украине зафиксировано 1668 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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