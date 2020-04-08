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Espreso.tvОбществоЛяшко о завершении карантина: Будем комментировать не ранее, чем через 10 дней

Ляшко о завершении карантина: Будем комментировать не ранее, чем через 10 дней

Ляшко напомнил, что в Украине сейчас лишь третий день усиленных, более жестких мер карантина

Об этом на своем ежедневном брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Еспресо.TV.

Ляшко ответил на вопрос о сроках завершения карантина.

"Сейчас мы исследуем развитие эпидемической ситуации. Мы сравниваем все сценарии, которые происходят в странах ЕС. Отслеживаем ситуацию в странах-соседях, которые позже нас внедрили карантинные мероприятия. По поводу введения или завершения карантина решение будем принимать ближе к дате завершения карантина", - сказал Ляшко.

По его словам, в Украине сейчас только третий день усиленных, более жестких мер карантина.

"Вопрос отмены карантина мы будем комментировать не ранее, чем через 10 дней с сегодняшней даты", - добавил Ляшко.

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