В Киеве полиция выявляет нарушителей карантина с помощью беспилотников

12 апреля, 2020, 15:55

В Киеве полиция использует беспилотные летательные аппараты для обнаружения нарушителей карантина

Об этом сообщает официальный сайт Национальной полиции.

Патрулирование правоохранители провели в столице на многолюдных объектах. С помощью беспилотных летательных аппаратов, на которых установлены громкоговорители, полицейские призвали граждан соблюдать карантина.

Полицейские Управления организации деятельности подразделений полиции на воде и воздушной поддержки Нацполиции совместно с сотрудниками отдела полиции в речном порту "Киев" провели профилактический рейд на водных объектах столицы.

Сотрудники ведомства патрулировали территорию Оболонской набережной, Русановского пролива и парка культуры и отдыха "Гидропарк". С помощью беспилотных летательных аппаратов, на которых установлено громкоговорители, полицейские проинформировали граждан о необходимости соблюдения правил карантина.

Кроме того, правоохранители запустили летательные аппараты над местами, которые труднодоступны для пеших нарядов и автопатрулей, и где вопреки правилам карантина могут отдыхать граждане.

Напомним, 12 апреля заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что ослабление карантина станет возможным при условии снижения количества случаев заболевания COVID-19.

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