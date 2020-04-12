В Киеве полиция выявляет нарушителей карантина с помощью беспилотников
Об этом сообщает официальный сайт Национальной полиции.
Патрулирование правоохранители провели в столице на многолюдных объектах. С помощью беспилотных летательных аппаратов, на которых установлены громкоговорители, полицейские призвали граждан соблюдать карантина.
Полицейские Управления организации деятельности подразделений полиции на воде и воздушной поддержки Нацполиции совместно с сотрудниками отдела полиции в речном порту "Киев" провели профилактический рейд на водных объектах столицы.
Сотрудники ведомства патрулировали территорию Оболонской набережной, Русановского пролива и парка культуры и отдыха "Гидропарк". С помощью беспилотных летательных аппаратов, на которых установлено громкоговорители, полицейские проинформировали граждан о необходимости соблюдения правил карантина.
Кроме того, правоохранители запустили летательные аппараты над местами, которые труднодоступны для пеших нарядов и автопатрулей, и где вопреки правилам карантина могут отдыхать граждане.
- Напомним, 12 апреля заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что ослабление карантина станет возможным при условии снижения количества случаев заболевания COVID-19.
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