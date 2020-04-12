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Espreso.tvОбществоВ Киеве полиция выявляет нарушителей карантина с помощью беспилотников

В Киеве полиция выявляет нарушителей карантина с помощью беспилотников


фото: npu.gov.ua
В Киеве полиция использует беспилотные летательные аппараты для обнаружения нарушителей карантина

Об этом сообщает официальный сайт Национальной полиции.

Патрулирование правоохранители провели в столице на многолюдных объектах. С помощью беспилотных летательных аппаратов, на которых установлены громкоговорители, полицейские призвали граждан соблюдать карантина.

Полицейские Управления организации деятельности подразделений полиции на воде и воздушной поддержки Нацполиции совместно с сотрудниками отдела полиции в речном порту "Киев" провели профилактический рейд на водных объектах столицы.

Сотрудники ведомства патрулировали территорию Оболонской набережной, Русановского пролива и парка культуры и отдыха "Гидропарк". С помощью беспилотных летательных аппаратов, на которых установлено громкоговорители, полицейские проинформировали граждан о необходимости соблюдения правил карантина.

Кроме того, правоохранители запустили летательные аппараты над местами, которые труднодоступны для пеших нарядов и автопатрулей, и где вопреки правилам карантина могут отдыхать граждане.

  • Напомним, 12 апреля заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что ослабление карантина станет возможным при условии снижения количества случаев заболевания COVID-19.

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