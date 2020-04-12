Труханова и Агафангела обвинили в нарушении правил карантина. Нацполиция обещает проверить

12 апреля, 2020, 10:21

Полиция даст правовую оценку действиям городского головы Одессы Геннадия Труханова, митрополита Одесского и Измаильского УПЦ Московского патриархата Агафангела и сопровождающих их лиц, которые в День освобождения Одессы от от войск гитлеровской коалиции пришли на Аллею славы, чтобы возложить цветы к памятнику Неизвестному матросу

Многие усмотрели в этом нарушение введенных Кабмином карантинных правил. Чиновник и священнослужители появились большой группой в парковой зоне, причем на Агафангеле не было маски. Кроме того, митрополиту уже 81 год, и, согласно постановлению КМУ, он должен был самоизолироваться, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на одесскую интернетгазету Думская.net .

"Такие сообщения (о правонарушениях со стороны мэра и митрополита - ред.), действительно, поступали. Они зарегистрированы в журнале единого учета и проверяются. О правомерности действий участников этих мероприятий можно будет говорить после тщательного изучения всех обстоятельств", - заявил начальник Одесского ГУНП Олег Бех.

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Как отмечает издание, присутствующие на Аллее славы полицейские давали противоречивые комментарии по поводу случившегося. Некоторые офицеры даже уверяли журналистов, что карантинные правила, введенные Кабмином, не действуют без утверждения их местными комиссиями по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. А в управлении патрульной полиции Одесской области назвали парки "транзитными зонами": мол, гулять в них нельзя, а куда идти - например, к памятнику - можно.

Справка

Нарушение правил карантина людей является административным правонарушением, предусмотренным ст. 44-3 КУоАП.

Оно влечет за собой штраф в размере от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17-34 тыс. грн), а если речь идет о должностных лицах, то тогда от двух до 10 тыс необлагаемых минимумов (34-170 тыс. грн) .

Видео от Одесской епархии УПЦ МП

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