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Espreso.tvОбществоСтанет сезонным заболеванием: в Минздраве прогнозируют новые волны COVID-19

Станет сезонным заболеванием: в Минздраве прогнозируют новые волны COVID-19


фото: Укрінформ
Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что коронавирус может превратиться в сезонную болезнь

Об этом сообщает LB.ua.

По словам главного санитарного врача, COVID-19 может стать сезонным заболеванием и будет возвращаться циклически.

"По моему личному мнению, коронавирусная болезнь все же станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклически", - сказал Ляшко.

Он отметил, что ситуация с коронавирусом в Украине будет зависеть от того, как вирус будет мутировать.

"Если мы будем иметь стойкий иммунитет к этому вирусу и мутации не будут вызывать болезнь - это один вариант развития событий. Если каждая новая мутация будет приводить к возникновению новой болезни, что ж, тогда нам придется жить в новых биологических реалиях", - констатировал Ляшко.

  • Напомним, 12 апреля Виктор Ляшко заявил, что ослабление карантина станет возможным при условии снижения количества случаев заболевания COVID-19.

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