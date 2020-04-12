Станет сезонным заболеванием: в Минздраве прогнозируют новые волны COVID-19
Об этом сообщает LB.ua.
По словам главного санитарного врача, COVID-19 может стать сезонным заболеванием и будет возвращаться циклически.
"По моему личному мнению, коронавирусная болезнь все же станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклически", - сказал Ляшко.
Он отметил, что ситуация с коронавирусом в Украине будет зависеть от того, как вирус будет мутировать.
"Если мы будем иметь стойкий иммунитет к этому вирусу и мутации не будут вызывать болезнь - это один вариант развития событий. Если каждая новая мутация будет приводить к возникновению новой болезни, что ж, тогда нам придется жить в новых биологических реалиях", - констатировал Ляшко.
- Напомним, 12 апреля Виктор Ляшко заявил, что ослабление карантина станет возможным при условии снижения количества случаев заболевания COVID-19.
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