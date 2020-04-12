Россия побила антирекорд по количеству новых случаев COVID-19

12 апреля, 2020, 15:38

За минувшие сутки в России зафиксировано рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусом - 2 186

Об этом сообщает "Радио Свобода".

За сутки в России официально зарегистрировано 2 186 новых случаев COVID-19, это самый большой показатель с начала эпидемии в стране.

В целом количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни в России составляет 15 770 человек. От COVID-19 уже умерли 130 россиян.

Напомним, 11 апреля Виталий Портников заявил, что Россия готова пожертвовать жизнями своих граждан в условиях пандемии коронавируса, чтобы не менять позиции по Украине.

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