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Espreso.tvМирРоссия побила антирекорд по количеству новых случаев COVID-19

Россия побила антирекорд по количеству новых случаев COVID-19


фото: REUTERS
За минувшие сутки в России зафиксировано рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусом - 2 186

Об этом сообщает "Радио Свобода".

За сутки в России официально зарегистрировано 2 186 новых случаев COVID-19, это самый большой показатель с начала эпидемии в стране.

В целом количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни в России составляет 15 770 человек. От COVID-19 уже умерли 130 россиян.

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