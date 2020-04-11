Портников: Даже в ситуации, когда тысячи россиян будут умирать в больницах, главным для Кремля останется завоевание Украины

11 апреля, 2020, 19:47

Виталий Портников заявил, что Россия готова пожертвовать жизнями своих граждан в условиях пандемии коронавируса, чтобы не менять позиции в отношении Украине

Об этом Портников заявил в программе "Субботний политклуб" на Еспресо.TV.

По его словам, мы должны понимать, что на фоне пандемии мы остаемся воюющей страной.

"Мы остаемся страной, дестабилизация ситуации в которой является одной из важных внешнеполитических целей России. И не надо думать, что руководство, которое сейчас тоже достаточно серьезно поглощено пандемией, будет об этом забывать. Хотя бы потому, что мы должны осознать, что сейчас президент Российской Федерации Владимир Путин переложил ответственность за то, что происходит с эпидемией, на региональное руководство. Это очень странно, если человек, который считался сильным руководителем, который знает, какое решение принять в любой ситуации, ничего особенно принимать не желает. Объявляет какие-то длинные выходные, а региональные руководители очень часто действуют на свой страх и риск, принимая какие-то карантинные меры ", - сказал Портников.

Вместе с тем он подчеркнул, что в этой ситуации Путин имеет возможность заниматься тем, что он любит - геополитикой.

"А эта геополитика связана для России с дестабилизацией ситуации в Украине. Вы же слышали, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что Россия не собирается, даже в ситуации серьезной экономической нестабильности, менять свою позицию в отношении Украины - даже в обмен на ослабление санкций. Для российского руководства даже в ситуации, когда тысячи россиян будут умирать в больницах городов и поселков, главным остается завоевание Украины. Россия готова жертвовать жизнью своих граждан, убивать своих граждан на больничных койках, только чтобы не менять позицию относительно Украины ", - убежден Портников.

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